Аналитик назвал сроки наступления глобального долгового кризиса

Мировой долг по отношению к ВВП находится на рекордном уровне, из-за чего переход крупнейших экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может стать результатом долгового кризиса уже через три-четыре года. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, сохраняя ставки ниже равновесных, вопрос повышения ставок — лишь вопрос времени», — говорит эксперт.

Русецкий напомнил, что начиная с 1990 года все кризисы начинались после того, как Федеральная резервная система США (ФРС) принимала решение о повышении ставки. В то же время опасения по поводу ужесточения политики ФРС уже были после достижения инфляции в США в мае максимального уровня с августа 2008 года. Так, в июне большая часть членов комитета по открытым рынкам ФРС поддержала повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка останется на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.

«Согласно прогнозам, США и ЕЦБ скорее всего приступят к повышению ставок в 2023 году, то есть у нас есть примерно 3-4 года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать», — подытожил аналитик.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе выступления на конференции «Ренессанс капитала» заявил, что новый кризис неизбежен, однако в ЦБ располагают необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на такой случай.