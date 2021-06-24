Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля

В настоящее время движение российской валюты можно оценить по ряду факторов. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Главный фактор в пользу укрепления рубля — рост мировых цен на нефть. Так, цена Brent впервые с 2018 года превысила $75 за баррель», — заявила она.

По словам аналитика, рубль поддержит пересмотр денежно-кредитной политики Центробанка, который увеличил ключевую ставку уже до 5,5% годовых и не планирует изменять ее.

Беленькая также обратила внимание на факторы, сдерживающие укрепление рубля. В частности, речь идет об изменении риторики ФРС на июньском заседании. США уже обсуждает необходимость свернуть программу количественного смягчения. Изменения претерпели также прогнозы по росту ставки в 2023 году, а не после. Не в пользу рубля играет и геополитическая ситуация.

По оценкам эксперта, следует ожидать консолидации курса рубля вблизи текущих значений. Целевой диапазон до конца лета по курсу USD/RUB составляет 71-74 рубля за доллар, а по курсу EUR/RUB — 85-88 рубля за евро.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева рассказала о том, что существенное укрепление рубля возможно, если цена на нефть продолжит повышаться, а Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки.