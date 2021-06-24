В ЮАР пропали два брата с биткоинами на $3,6 млрд

В Южной Африке исчезли два основателя криптовалютной инвестиционной платформы Africrypt вместе с 69 тыс. биткоинов, стоимость которых составила $3,6 млрд, пишет Bloomberg.

В апреле главный операционный директор Africrypt Амир Каджи, старший из братьев, уведомил клиентов, что компания подверглась взлому. Он попросил их не сообщать о произошедшем юристам и властям, так как это замедлит процесс возврата недостающих средств.

При этом некоторые инвесторы были настроены скептически и воспользовались услугами юридической компании Hanekom Attorneys. Как рассказала агентству организация, она с самого начала с подозрением отнеслась к просьбе гендиректора Africrypt.

В Hanekom Attorneys заявили, что работники Africrypt потеряли доступ к программно-аппаратной платформе (back-end) за семь дней до предполагаемой атаки.

Компании не удалось выяснить местонахождение братьев. Ей стало известно, что биткоины со счетов Africrypt в Южной Африке вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего эту цифровую валюту стало невозможно отследить. Расследованием дела занялось элитное подразделение южноафриканской полиции. Еще одна компания начала процесс ликвидации Africrypt, сообщает агентство.

Амир Каджи совместно с 20-летним братом Раисом запустили Africrypt в 2019 году. На пике стоимости криптовалюты в апреле пропавшие биткоины оценивались более чем в $4 млрд. Это может быть крупнейшее криптовалютное мошенничество в долларах в мире, отметило агентство.