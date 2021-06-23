Пилот-инструктор S7 признал вину по делу о продаже должности

Задержанный ведущий пилот-инструктор авиакомпании S7 полностью признал вину в посредничестве при продаже должности пилота лайнера Airbus A320neo и выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в ходе допроса пилот-инструктор раскрыл все детали незаконного соглашения между летным директором компании Мансуром Бадраковым и пилотом, который обратился к нему с просьбой о трудоустройстве на лайнер.

Как заявили агентству в Следственном комитете России, пилоту-инструктору выбрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. При этом СК намерен ходатайствовать об аресте летного директора.

Ранее стало известно, что двое сотрудников летного директората S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе. Одним из них является Бадраков, которого задержали с поличным при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство пилота на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России.