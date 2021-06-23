Двое сотрудников S7 задержаны по подозрению в подкупе

Двое сотрудников летного директората авиакомпании S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию», — рассказали в S7.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одним из задержанных является летный директор авиакомпании Мансур Бадраков. По данным источника, он был задержан с поличным при получении 1,5 млн рублей.

«Он подозревается в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Ранее в Москве задержали экс-председателя правления банка и его заместителя по подозрению в выводе 1 млрд рублей.