Двое сотрудников S7 задержаны по подозрению в подкупе
Двое сотрудников летного директората авиакомпании S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
«Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию», — рассказали в S7.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одним из задержанных является летный директор авиакомпании Мансур Бадраков. По данным источника, он был задержан с поличным при получении 1,5 млн рублей.
«Он подозревается в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России», – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.
Ранее в Москве задержали экс-председателя правления банка и его заместителя по подозрению в выводе 1 млрд рублей.