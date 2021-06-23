Вильфанд предупредил москвичей об опасности высоких ночных температур

Из-за повышенного температурного фона в ночной период человеческий организм не успевает отдыхать от жары, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Газете.Ru».

Синоптик заявил, что текущая метеорологическая ситуация оценивается как «опасное явление погоды», которое угрожает здоровью человека. При этом специалист обратил внимание на то, что такое «экстремальное» повышение температуры фиксируется также и в течение ночного периода.

«Тут нужно говорить не только о температурном фоне днем (конечно, +34… +36 °C — это немыслимые температуры), но я обращаю внимание на то, что и ночные температуры сумасшедшие. В ночь на четверг и на пятницу температура +20… +22 °C — это температура, которая характерная для обычной, нормальной климатической температуры днем в пятой пятидневке июня. Если усреднить дневные максимальные температуры за несколько десятилетий, то оказывается, что в пятой пятидневке июня именно такое среднее значение, но днем, а тут мы говорим о минимальных значениях ночью», — объяснил Вильфанд.

Он подчеркнул, что в таких условиях человек не успевает отдыхать от жары, которая давит на организм в течение дня.

«Понятно, что человеческий организм не сможет отдохнуть от этого сумасшедшего зноя дневного, потому что очень высокие температуры. В центре Москвы мы прогнозируем температуру +23… +25° C минимальную, и то в диапазоне от 4.00 до 5.30 утра, а до этого и после этого температуры ночью будут выше. Температура такая высокая за счет того, что стены высотных домов в центре города воспринимают солнечную энергию, а ночью ее отдают», — добавил специалист.

Ранее Вильфанд сообщил, что 23 июня в Москве стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений.

В связи с аномальной жарой в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.