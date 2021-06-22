В Крыму посчитали, сколько денег нужно на восстановление ущерба от наводнения

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Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения, 2021 год
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Для восстановления дороги и инфраструктуры после наводнения в Крыму необходимы около 5,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что основные работы по расчистке будут закончены к 24 июня.

Министр труда и социальной защиты полуострова Елена Романовская также рассказала, что в регионе стартуют выплаты неотложной помощи пострадавшим. Суммы варьируются от 10 до 100 тысяч рублей на человека. Заявки подали уже 330 крымчан, в семьях которых проживают более 800 человек.

Ранее число получивших травмы из-за наводнения в Ялте выросло до 54. Кроме того, мэр города Янина Павленко сообщила, что из-за дождей и наводнений пострадали 117 улиц. Они потребуют капитального ремонта и реставрации. Кроме того, повреждены детские сады и школы.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.