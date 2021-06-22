В Крыму посчитали, сколько денег нужно на восстановление ущерба от наводнения

Для восстановления дороги и инфраструктуры после наводнения в Крыму необходимы около 5,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что основные работы по расчистке будут закончены к 24 июня.

Министр труда и социальной защиты полуострова Елена Романовская также рассказала, что в регионе стартуют выплаты неотложной помощи пострадавшим. Суммы варьируются от 10 до 100 тысяч рублей на человека. Заявки подали уже 330 крымчан, в семьях которых проживают более 800 человек.

Ранее число получивших травмы из-за наводнения в Ялте выросло до 54. Кроме того, мэр города Янина Павленко сообщила, что из-за дождей и наводнений пострадали 117 улиц. Они потребуют капитального ремонта и реставрации. Кроме того, повреждены детские сады и школы.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.