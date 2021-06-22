Титов попросил разъяснить бизнесу требования по проверке QR-кодов в Москве

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил правительство Москвы детально разъяснить бизнесу требования по проверке QR-кодов у посетителей. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнес-омбудсмен уточнил, что у предпринимателей остается много вопросов именно по процедуре проверки QR-кодов.

«Полагаться на одни лишь штрафы, на мой взгляд, неразумно, бороться с болезнью власть и бизнес должны вместе», — сказал предприниматель.

Титов подчеркнул, что статистика заболеваемости вынуждает власти «все глубже вмешиваться в бизнес-процессы, и, разумеется, комфорта предпринимателям это не добавляет».

По его словам, бизнес не раз подтвердил, что готов исполнять санитарные требования, поскольку это лучше, чем закрытие. Титов призвал чиновников не только спускать запреты и ограничения, а также «до малейших деталей» объяснять рестораторам, владельцам кинотеатров и концертных залов, как работать в новых условиях.

Ранее стало известно, что в Москве с 28 июня посещать кафе и рестораны смогут только те граждане, которые либо сделали прививку от COVID-19, либо перенесли болезнь за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест.