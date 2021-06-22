В Госдуме предложили поднять налог для богатых до 35%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России необходимо продолжить политику увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан.

С 1 января в России была введена прогрессивная шкала налогообложения. Для граждан, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год, налог поднялся с 13% до 15%.

«Посмотрим, как будут 15% работать. Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения. В Америке до 50% доходит подоходный налог, с учетом федеральной ставки и региональной. Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально», — рассказал Аксаков Ura.ru.

По его словам, ступенчатая шкала налогообложения может выглядеть так: доходы от 5 до 10 млн рублей — облагаются 15%, от 10 до 15 млн — 20% и так далее.

Парламентарий считает, что повышение ставки НДФЛ для богатых россиян позволит государству направить больше средств на помощь нуждающимся.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян согласны платить более высокие налоги, если государство будет оказывать больше поддержки бедным гражданам.