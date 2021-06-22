В США считают, что остановить «Северный поток — 2» санкциями не получится

США уверены, что шансов добиться прекращения строительства «Северного потока — 2» с применением санкций практически нет. Об этом рассказал исполняющий обязанности помощника главы американского дипломатического ведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер, сообщает ТАСС.

«Позиция администрации Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2» остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям. Мы будем подчеркивать, что считаем трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО, — объяснил Рикер.

По его словам, Вашингтон ввел санкции против четырех российских юридических лиц, принимающих участие в строительстве газопровода от России до Германии. Речь идет о четырех российских суднах.

Он уточнил, что постройка «Северного потока — 2» была закончена более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе 2021 года. Рикер обратил внимание, что не допустить строительство газопровода было сложно, в том числе с новыми санкциями. При этом некоторые ограничения откладывали, чтобы исключить ущерб отношениям с европейскими союзниками.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал новые санкции США против «Северного потока — 2». Он считает, что заявления о планах ввести санкции предсказуемы.