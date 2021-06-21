В России начнут изымать алименты в онлайн-формате

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный формат. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн формат и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка», — сказал он.

Вице-премьер уточнил, что в рамках цифровизации будет построена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками и работодателями.

Предполагается, что подать иск в мировой суд будет возможно через госуслуги. Для этого все банки будут подключены к Федеральной службе судебных приставов через электронный документооборот.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о наказании за неполную уплату алиментов. Целью законопроекта является совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, которые без уважительной причины не уплатили алименты в размере, установленном судом или нотариально удостоверенным соглашением.