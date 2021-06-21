Россия оказалась в тройке лидеров в рейтинге стран с самой дешевой электроэнергией

Россия оказалась на второй позиции в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Опередил российское государство Казахстан, где местное население платит чуть больше двух рублей за кВт.ч. Жителям России такой же объем обходится в 3,6 рубля, украинцам — в 4,5 рубля.

Белоруссия заняла четвертую строчку рейтинга, после нее следуют государства Балканского полуострова и восточной Европы. При этом самые высокие цены на электроэнергию зафиксированы в Германии, Дании, Бельгии, Ирландии и Испании.

По данным аналитиков, в 2021 году рост тарифов на электроэнергию в России достигнет около пяти процентов, что позволит не снизиться доступности электричества для граждан.

Ранее стало известно, что Украина прекратит импорт электроэнергии из России и Белоруссии до наступления холодов. Эксперты отметили, что подобные запреты вводятся не первый раз, и носят скорее политический характер. При этом Россия не понесет серьезных финансовых потерь.