Новак рассказал о возможности продления сделки ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак в беседе с РИА «Новости» рассказал о возможности продления сделки ОПЕК+.

Он сообщил, что предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, в настоящее время нет.

«Мы посмотрим это через 10 дней, в принципе у нас есть разные варианты — и на один месяц принять, и на несколько месяцев. Можем и на более долгосрочный период», — заявил Новак.

Встреча всех стран альянса ОПЕК+ пройдет 1 июля.

По результатам встречи, которая состоялась 1 июня, альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличил добычу в июле.