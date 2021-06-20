Эксперт объяснил, почему сейчас выгодно покупать валюту

Рубль справился с негативными внешними факторами и отразил позиции, что, вероятно, сохранится в будущем. Об этом рассказала аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, пишет rg.ru.

По ее словам, из-за этого сейчас выгодно покупать доллары и евро.

Эксперт добавила, что на следующей неделе начнется очередной налоговый период, то есть российская валюта станет еще стабильнее. Кроме того, цены на нефть зафиксировались на достаточном уровне.

Ранее курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года. Рубль перешел к росту после встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена, которая прошла 16 июня в Женеве.