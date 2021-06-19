Лукашенко заявил, что Белоруссия перестанет принимать украинские самолеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика закроет свое воздушное пространство для украинских самолетов. Об этом сообщил «Пул Первого».
«Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», — сказал белорусский лидер во время своего визита во 2-ю детскую больницу в Минске по случаю 70-летия медучреждения.
Ранее Украина заявила, что с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, ограничила использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами.
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. После чего ее арестовали в Белоруссии на два месяца.
В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.
Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.
Накануне в Верховной раде зарегистрировали документ о разрыве дипотношений Украины с Белоруссией