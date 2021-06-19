Россия выделила Армении $3,2 млн для помощи в восстановлении после боев в Карабахе

Правительство России выделило $3,2 млн для помощи Армении в постконфликтном восстановлении. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о финансировании проекта Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим армянским регионам после конфликта в Нагорном Карабахе.

Российское посольство уже официально уведомило Ереван о данном решении.

В дипмиссии заявили, что Россия на системной основе оказывает финансовую поддержку инициативам структур ООН, направленным на всестороннее развитие Армении.

Общий объем такой помощи в реализации проектов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития, повышения конкурентоспособности промышленности Армении, защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, энергоэффективности с 2010 года составил уже около $70 млн.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван должен серьезно углубить военное и стратегическое сотрудничество с Россией на фоне агрессивной политики Азербайджана.