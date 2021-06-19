В России зафиксировано рекордное количество вакансий на удаленке

Число вакансий на удаленке в июне 2021 года достигло рекордных значений за всю историю российского рынка труда, сообщили «Газете.Ru» в сервисе по поиску работы hh.ru. На это повлияло обострение ситуации с коронавирусом.

Так, с 1 по 18 июня на сайте было размещено почти 48,8 тыс. дистанционных вакансий.

Предыдущий пик был зафиксирован в апреле – 46,8 тыс. В мае число удаленных вакансий снижалось до 34,8 тыс. Это объясняется прежде всего тем, что в стране с 1 по 11 мая был объявлен нерабочий период.

Число дистанционных вакансий в среднем растет на 15% ежемесячно. Только за период с января по середину июня 2021 года оно достигло 215 тыс., что на 10% больше, чем за весь 2020 год (около 200 тыс.).

В начале этого лета больше всего таких вакансий было в сфере IT, телекоммуникациях, продажах, консультировании, маркетинге, рекламе, PR, банках. Кроме того, более 10 тыс. удаленных вакансий подходили для студентов и молодых специалистов.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».