Завод Volkswagen в Нижнем Новгороде остановлен

Сборка автомобилей концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде на площадке «Группы ГАЗ» остановлена из-за глобального дефицита чипов в автопроме, сообщили «Газете.Ru» пресс-службе Volkswagen Group Rus.

«В связи со сложившейся глобальной ситуацией с полупроводниками компания Volkswagen Group Rus приостанавливает производство в Нижнем Новгороде на четыре дня (17-18 июня и 21-22 июня 2021 года). Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы быстро адаптировать к ней наши производственные процессы», – пояснил официальный представитель компании.

Собеседник отметил, что производство на второй площадке Volkswagen в Калуге продолжается.

Ранее немецкий концерн уже останавливал сборку автомобилей в России из-за недостатка автокомпонентов. В конце марта 2020 года на две недели прекращалась работа на линиях компании в Калуге и Нижнем Новгороде.

Дефицит полупроводников в автопроме возник в конце 2020 года во время остановки профильных заводов в периоды изоляции из-за коронавируса. Нехватка этих комплектующих, по мнению экспертов, будет ощущаться до 2022-2023 года.