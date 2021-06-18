На Украине предложили блокировать часть мощности «Северного потока — 2»

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе выступления в парламенте заявил, что украинская сторона продолжит бороться с реализацией проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на Украине в формате противостояния считают возможным потребовать применения со стороны Европы меры по блокированию части мощности газопровода по примеру ограничения для OPAL, соединяющий газопровод с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Кроме того, Галущенко отметил, что стране необходимо вернуться к идее консорциума газотранспортной системы для обеспечения транзита газа по территории Украины.

«Надо параллельно смотреть на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционирование нашей отечественной системы», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск российского газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.