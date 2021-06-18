В Sova Capital заявили о привлекательности «Роснефти» как быстрорастущей компании

Инвестиционная компания Sova Capital в пятницу повысила прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» с 690 рублей до 715 рублей за штуку и с $9,6 до $9,8 за штуку соответственно, передает «Интерфакс».

Кроме того, рекомендация «покупать» для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики также подняли свой прогноз цены на нефть марки Brent в 2021 году с $62,8 за баррель до $67,5 за баррель и в 2022 году с $60,2 за баррель до $66,3 за баррель.

Эксперты отмечают привлекательность «Роснефти» как долгосрочной истории роста. Кроме того, добавляют они, компания платит хорошие дивиденды. Например, по оценкам Sova Capital, дивидендная доходность акций может составить порядка 8% за 2021 год.