Для привитых от коронавируса туристов могут ввести повышенный кешбэк

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложил ввести повышенный кешбэк для привитых от коронавируса туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом в России.

«Что касается нашей работы по реагированию на ситуацию, предлагаем и будем писать отдельные письма с предложением по вакцинации, чтобы дать дополнительный увеличенный кешбэк для тех, кто вакцинировался», — завил вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Он добавил, что также союз поддержит идею рестораторов по выделению отдельных площадок для вакцинированных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что 19 июня в столице начнут работу бесковидные рестораны. В своем блоге мэр объяснил, что проект будет запущен в 15-20 точках общепита, попасть в которые можно будет по подтверждающему вакцинацию QR-коду, доступному на портале госуслуг.