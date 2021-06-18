В России хотят запретить оборот импортной техники

В России могут с 1 января 2024 года ограничивать продажу иностранных товаров. Об этом говорится в законопроекте Минприроды, пишут «Известия».

Министерство предлагает с 1 января 2024 года не допускать в стране реализации товаров, если данные о них предварительно не были внесены в государственную систему учета отходов. Ее создание — еще одна новация в рамках мусорной реформы, которая проходит в стране. Таможенные органы и сами компании должны будут передать сведения в систему учета отходов, сообщает издание.

Как рассказал изданию представитель Ассоциации «СКО Электроника — Утилизация» Антон Гуськов, производители выступают против предложенной министерством новации.

По его словам, компании не могут реализовать в России товары, данные о которых не поступили в государственную систему учета отходов.

«Речь об ограничении предпринимательской деятельности, потому что такое условие — это прямой барьер для доступа на рынок. Его возникновение ничем не обусловлено. Бизнес не понимает, почему надо надо фиксировать в системе отходов товары, которые еще не стали мусором и не попали в бак», — отметил эксперт.