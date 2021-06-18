Рабочих-мигрантов могут завезти в Россию на чартерных поездах

В Минсельхозе предложили решить вопрос нехватки трудовых мигрантов для сбора урожая с помощью запуска чартерных поездов, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает газета, ведомство совместно с РЖД могут организовать чартерные поезда для ввоза рабочих для сезонных работ в поле. Пока доставить рабочих можно только самолетами, однако для участников отрасли это дорого

По данным источника издания, данный вопрос поднимался на совещании в министерстве на прошлой неделе. В Минсельхозе подтвердили изданию, что прорабатывают с сельхозпроизводителями и регионами возможность подачи коллективных заявок на запуск таких железнодорожных рейсов. Всего в этом году в АПК планировалось задействовать в сезонных работах 38,2 тыс. рабочих из соседних стран.

В марте 2020 года Россия запретила въезд иностранной рабочей силы из-за пандемии коронавируса. В марте текущего года власти разрешили завозить рабочих компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 млрд руб. Ягодный союз тогда сообщал российскому министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, что критерии не подходят для большинства участников отрасли. В мае ограничения по выручке и числу сотрудников были отменены для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана.

В настоящее время иностранные рабочие могут прибыть в Россию только с помощью авиации, что значительно повышает транспортные затраты участников рынка, отметили в беседе с изданием в Минсельхозе.

В ведомстве сообщили, что регионы уже просили проработать возможность организовать перевозки рабочих поездами. Это позволит сохранить темпы развития российского Агропромышленного комплекса (АПК), указали в Минсельхозе. В министерстве добавили, что отправили в регионы запросы об объеме заявок на количество рабочей силы.

20 мая директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Заключенных было предложено отправлять на работу за пределы колоний — стройки и золотые прииски. По оценкам главы ФСИН, рабочие места таким образом смогут получить около 188 тыс. человек.

Его идею поддержал глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко. По планам Минюста, к 2030 году на исправительных работах будут задействованы все российские заключенные.