СМИ: почти каждый второй клиент банков оформляет кредитку «про запас»

Россияне стали чаще открывать несколько кредиток — карта «на всякий случай» есть почти у каждого второго, пишут «Известия» со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.

По данным опроса, в прошлом году лишь 36% оформляли кредитную карту по этой причине, в этом году уже 45% клиентов банков предпочитают иметь кредитку «про запас».

Отмечается, что стало меньше тех, кто кредитные карты ради бонусов и кешбэка — в этом году таких 44%, в 2020 году их было 48%.

Согласно исследованию, за год почти вдвое уменьшилась доля тех, кто пользуется лишь одной картой, а остальные забыли закрыть: 5% против 9%.

В опросе приняли участие 1 тыс. владельцев карт различных банков из пяти городов-миллионников. Ежемесячный заработок около половины опрошенных находится в диапазоне 30–60 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали о санкциях при досрочном погашении кредита.