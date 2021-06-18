Цены на онлайн-туры уменьшились на 11%

С начала года покупка туров онлайн стала обходиться на 11% дешевле, говорится в исследовании сервисов экосистемы Сбера — ЮKassы и 2ГИС, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Россияне вновь стали активно пользоваться услугами турагентств. С 1 января по 31 мая 2021 года… средний чек снизился на 11% и составил 15 392 рубля», — заявил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

По его словам, дороже всего отдыхать в Тыве — тур сюда в среднем обойдется в 69 360 рублей.

«Оборот [турагентств] вырос в 1,8 раз, а число оплаченных туров — в два раза», — добавил Глазачев.

Обороты платежей у отелей выросли в шесть раз, а число бронирований почти в пять, сообщил директор ЮMoney. Средний чек гостиниц увеличился на 31% и составил 10 474 рубля.

«По максимальному среднему чеку лидирует Республика Коми - 110 200 рублей», — уточнил Глазачев.

Ранее были названы самые дорогие туры по России в 2020 году.