«Утконос» прекращает работу в Петербурге

Сервис доставки «Утконос» прекратит работу в Санкт-Петербурге с 18 июня. Об этом сообщается на официальном сайте магазина.

«Наша команда приняла важное решение: начиная с 18 июня 2021 года в Санкт-Петербурге предлагаем делать покупки в «Лента онлайн», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что на данный момент основной стратегический фокус сервиса будет направлен на усиление своих позиций в Москве и Московской области, а также синергии с торговой сетью «Лента» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что торговая сеть «Лента» купит четвертого по величине ретейлера в Пермском крае — розничную сеть «Семья» — за 2,35 млрд рублей.

«Утконос онлайн» — сервис доставки продуктов, обеспечивающий доставку продуктов и сопутствующих товаров по Москве, Московской области, а также в Тулу, Калугу, Завидово и Тверь. В октябре прошлого года компания вышла на рынок Санкт-Петербурга.