В Федерации профсоюзов не видят нарушения прав в увольнении за отказ вакцинироваться

Увольнение отказавшегося от вакцинации сотрудника не противоречит нормам трудового кодекса РФ, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

«Все, кто отказываются от прививки, естественно, нарушают правила техники безопасности, поэтому это не противоречит трудовому кодексу. Когда человек не использует защитные средства (прививка – это тоже защитное средство, чтобы не заражать весь коллектив), то человек отстраняется от работы, то есть работу он не делает – поэтому и зарплату и не платят. В чем здесь проблема? Все справедливо», — сказал Шмаков.

При этом глава ФНПР сообщил, что в таком случае сотруднику не положены компенсационные выплаты по факту увольнения, так как он не выполняют условия охраны труда.

«Работодатель предоставляет рабочее место, на этом рабочем месте есть условия о том, что надо применять защитные средства, средства индивидуальной защиты. Если человек не выполняет условия охраны труда, тогда его не допускают до рабочего места, и, естественно, ничего не платят, поскольку он никакую работу не выполняет», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что власти Москвы не имеют юридического отношения к решению работодателей по увольнению сотрудников, отказавшихся от вакцинации.