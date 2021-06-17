ПФР начнет информировать граждан о размере будущей пенсии

В пресс-службе Минтруда рассказали, что в пенсионном фонде России (ПФР) с 2022 года начнут информировать граждан о предполагаемом размере пенсии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Пудова, вся информация будет предоставляться гражданину в личном кабинете на портале госуслуг.

«А тем, кто не использует портал госуслуг, — при обращениях в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут приходить раз в три года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав», — добавил он.

В министерстве отметили, что в этом уведомлении также будет напоминание об условиях выхода на пенсию по старости (сколько еще стажа необходимо приобрести до выхода на пенсию). Также там будут представлены данные о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.

Ранее финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак заявил, что для того, чтобы доход от накоплений в пенсионном возрасте составлял 100 тыс. руб., необходимо около 30-40 млн руб.