ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку без изменений, как и прогнозировалось большинством аналитиков. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

Согласно заявлению, комитет ФРС по операциям на открытом рынке принял решение «сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0–0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%».

Кроме этого, в ФРС прогнозируют базовую процентную ставку в текущем году на уровне 0-0,25% и ее повышение в 2023 году.

Ранее индекс потребительских цен в США достиг 4,2%. Данный показатель стал самым большим с сентября 2008 года.

До этого председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что восстановление американской экономики идет неравномерно и еще далеко от завершения.