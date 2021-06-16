ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для МСП

ВТБ стал победителем сразу в двух номинациях конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2021», финал которого состоялся 15 июня в Москве. Его уже в шестой раз проводила Торгово-промышленная палата РФ.

Как уточняется в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, ВТБ победил в номинациях «Выбор профессионалов» и «Оперативность и качество».

Стратегические приоритеты ВТБ – удобство клиентов во взаимодействии с банком на каждом этапе развития их бизнеса, а также цифровизация продуктов и сервисов, отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления банка.

«Высшей оценкой для нас служит доверие предпринимателей по всей России, которые выбрали банк в качестве своего финансового партнера. Подтверждение тому – рост клиентской базы, которая сегодня насчитывает свыше 700 тыс. активных клиентов, увеличившись с начала года на 10%», — уточнил он.

В финал конкурса вышли 16 банков со специальными программами для развития МСП. Все они прошли контрольную закупку от предпринимателей по 19 критериям.

В этот раз — в виду наложившей отпечаток на практически все кредитные учреждения пандемии коронавируса — акцент был сделан на возможности взаимодействия с банком в онлайн-режиме, бесплатных онлайн-сервисах и ведении онлайн-бухгалтерии, а также стоимости эквайринга и расчетно-кассового обслуживания, банковских гарантиях для обеспечения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, развитии СБП.

«Мы рады, что в рамках конкурса Торгово-промышленной палаты РФ наши предложения признаны лучшими как независимой экспертной оценкой жюри конкурса, так и предпринимателями в ходе контрольной закупки по целому ряду актуальных для среднего и малого бизнеса критериев», − добавил Денис Бортников.

В банке подчеркнули, что клиентам среднего и малого бизнеса доступны продукты и сервисы на каждом этапе жизненного цикла компании. Речь идет и о выборе идеи для открытия своего дела, регистрации нового бизнеса и открытии счета, транзакционных продуктах, кредитах и многом другом.

Уже в текущем году ВТБ запустил программу лояльности «Бизнес-лига ВТБ», основанную на сервисных бонусах для участников.