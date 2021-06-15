ПФР сможет перечислять выплаты на банковский счет пенсионера

Пенсионный фонд России (ПФР) сможет перечислять пенсию на счет получателя в банке, если пенсионер по определенным обстоятельствам не заберет ее на почте. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Выплата пенсии, включая ее доставку, на территории, на которой введен режим чрезвычайной ситуации независимо от его характера (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального) станет возможной ранее текущего месяца», — говорится в пояснительной записке к приказу.

Отмечается, что пенсия зачислится на счет не позднее чем через три рабочих дня со дня получения информации о доставленных и не доставленных в текущем месяце платежах.

Кроме того, неполучение пенсии будет подтверждаться отчетными данными организаций почтовой связи и иных организаций, осуществляющих доставку денежных выплат.

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