Евросоюз и США достигли соглашения о прекращении торгового спора между Boeing и Airbus

Европейский союз и США достигли соглашения о прекращении начавшегося еще в начале 2000-х годов торгового спора по делу Boeing и Airbus, в результате которого были введены взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд. Об этом сообщил телеканал ABC.

Торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявила, что таможенные пошлины могут быть вновь использованы, если американские компании не смогут «честно конкурировать» с европейскими.

Достижение этого соглашения связано с тем, что американские и европейские политики пришли к выводу, что финансируемая государством Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) может к 2029 году стать полноправным конкурентом Boeing и Airbus и ослабить их позиции в авиастроительной отрасли.

В ноябре прошло года Евросоюз ввел импортные пошлины против США по делу Boeing.

Торговые споры между ЕС и США о субсидировании авиапроизводителей начались в 2004 году. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушении норм ВТО и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций.