Мишустин заявил о провале программы развития Северного Кавказа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа социально-экономического развития регионов Северного Кавказа оказалась неэффективной. Об этом председатель правительства сказал на совещании с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, передает РИА «Новости».

«Существующие механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали. В том числе поэтому мы оптимизировали институтов развития, которые отвечают за кавказское направление», — сказал премьер.

По его словам, на Дальнем Востоке прибыль от каждого вложенного государством рубля составляет более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах — почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе – 50 копеек.

«Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и ВРП (валового регионального продукта – ред.) на душу населения, и важнейшего показателя — инвестиций в основной капитал», — сказал Мишустин.

Он добавил, что еще остается много проблем, на которые необходимо найти решения, в том числе на федеральном уровне.

Правительство выделило на развитие туризма на Северном Кавказе 73 млрд рублей. Были созданы институты развития, но их деятельность оказалась «стабильно убыточной», подсчитала ранее Счетная палата РФ. Подробнее — в материале «Газета.Ru».