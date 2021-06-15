Карты «Мир» обошли Visa и MasterCard по охвату населения России

Карта национальной платежной системы «Мир» является основной у 42% россиян, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ».

Результаты проведенного экспертами опроса свидетельствуют, что картами международных платежных систем как основными в общей сложности пользуются 54% респондентов. При этом исследователи не раскрыли, сколько из них используют Visa, а сколько – MasterCard.

«Мир» продолжает сохранять лидерство в основном среди бюджетных работников и людей, получающих социальные выплаты / с низкими доходами», – говорится в отчете об исследовании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность отключения России от Visa и MasterCard в рамках санкций Запада. При этом руководство платежных систем заверило, что они продолжают свою работу в России в обычном режиме.