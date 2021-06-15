На Украине решили обложить жителей Крыма налогами

На Украине намерены обложить крымчан налогами, сообщает портал «Обозреватель».

Власти в Киеве собираются отменить свободную экономическую зону «Крым», которая была создана в 2014 году. Это приведет к тому, что на проживающих на полуострове украинцев будут распространяться такие же налоговые правила, как на Украине.

Соответствующий законопроект разрабатывает Верховная Рада. Принять его планируется до саммита «Крымской платформы», который состоится в августе.

Согласно действующему законодательству, проживающие в Крыму украинцы считаются иностранцами. По этой причине с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы, однако при этом им недоступны пенсионное обеспечение и украинские банковские услуги.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому «вместо пустых обещаний о возвращении Крыма» ответить на четыре вопроса жителей полуострова об устроенных там блокадах.