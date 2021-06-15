Ростуризм предупредил о максимальной загрузке курортов на Черном море

Туристический рынок на побережье Черного моря перегрет, так как в условиях ограничения международного авиасообщения спрос в несколько раз превысил предложение, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью изданию «Известия».

«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено», – заявила руководитель ведомства.

По ее словам, такая ситуация объясняется также недостатком качественных и современных отелей на побережье. При этом глава Ростуризма добавила, что увеличение количества таких отелей является ключевой задачей на ближайшие годы.

«До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тыс. новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах», – рассказала Догузова.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила главе российского оперативного штаб вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой возобновить туризм в страны, соответствующие требованиям Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации с коронавирусом.