В России хотят ужесточить наказание за покупку алкоголя детям

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева письмо, в котором предложил ужесточить вплоть до уголовной ответственности наказание за покупку алкоголя детям, передает RT.

Общественный деятель в своем обращении напомнил о случаях, когда взрослые безвозмездно или за определенную плату приобретают алкогольную продукцию и отдают ее детям. При этом в федеральном административном и в уголовном законодательстве не прописана конкретная ответственность за подобного рода действия.

«Прошу Вас оценить целесообразность внесения в ч. 1 ст. 6.10 КоАП России дополнения, приравнивающего приобретение алкогольной продукции для последующей передачи несовершеннолетнему к вовлечению несовершеннолетнего в потребление алкогольной продукции», — сказано в тексте обращения.

Кроме того, Хамзаев предлагает включить дополнение и в ст. 151.1 УК России, приравняв повторное приобретение алкогольной продукции для последующей передачи детям к повторной розничной продаже алкоголя несовершеннолетнему.