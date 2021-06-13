Россиянам назвали размер дохода для обеспечения себя высокой пенсией

Для того, чтобы доход от накоплений в пенсионном возрасте составлял 100 тыс. руб., необходимо около 30-40 млн руб. Об этом заявил финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак, сообщает «Прайм».

«В подавляющем большинстве случаев способ накопления только один – регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать. Также возможны разовые относительно крупные вложения при получении наследства, бонуса на работе, продаже успешного бизнеса», — рассказал собеседник агентства.

Для того, чтобы брать в старости деньги из инвестиционного портфеля без потери покупательной способности, следует ориентироваться на 3-4% в год в долларах США.

«При средней доходности рынка в 7% в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 млн руб. понадобится инвестировать около 12,5 тыс. руб. в месяц. Для накопления 40 млн руб. – порядка 16,7 тыс. руб.», — подсчитал Верещак.

Ранее заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев рассказал о том, как повысить доход на пенсии.