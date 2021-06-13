В Госдуме рассказали, как снизить цены на товары на 20%

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя рассказала, как снизить цены на товары на 20%.

По ее словам, это станет возможным, если отменить налог на добавленную стоимость (НДС).

«Тогда, конечно, покупательская способность будет гораздо выше и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», — заявила Ганзя Ura.ru.

Парламентарий уточнила, что операции с этим налогом сложно администрировать и они требуют больших трудозатрат.

При этом она отметила, что НДС приносит большое количество средств в бюджет.

Ранее помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин рассказал, как замедлить рост цен на продукты.

До этого глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ обратил внимание на то, что в России не действует административное регулирование цен.