В Германии заявили, что «Северный поток — 2» не отвечает внешнеполитическим интересам ЕС

Сопредседатель германской партии «Союз-90»/«Зеленые» и кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок считает неправильным строительство «Северного потока — 2». Соответствующее заявление политик сделала в ходе выступления на съезде своей партии, который проходит онлайн.

По ее словам, необходимо смотреть не только на рентабельность проектов, но и оценивать их с точки зрения интересов, которые за ними кроются. По мнению Бербок, газопровод «Северный поток — 2» «не отвечает внешнеполитическим интересам Европы» и интересам «восточных соседей» ЕС.

«Поэтому я считаю неправильным строительство этого газопровода», — сказала она.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Бербок и ранее неоднократно выступала против проекта. Так, в мае она заявляла, что строящийся трубопровод может «представлять угрозу безопасности для жителей Украины».