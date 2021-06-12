Путин оценил зарплату Героя труда словами «маловато будет»

Президент России Владимир Путин наградил лауреатов госпремий и обладателей званий «Герой труда». Об этом пишет РИА «Новости».

Путин пообщался с трактористом из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александром Бондаренко и спросил, сколько тот зарабатывает, заранее извинившись за бытовой вопрос.

«Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше», — сказал Бондаренко.

«Это маловато, честно говоря», — ответил глава государства.

Бондаренко поделился, что работникам хватает денег, на сезонных работах можно получать и по 70 тысяч в месяц. Путин заметил, что над этим нужно подумать властям, выразив уверенность, что «будем дальше работать над этим».

Ранее стало известно, что медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%, до 32 422 рублей. В 2019 году она составляла 30 458 рублей. Росстат получил новые данные, опираясь на статистику Пенсионного фонда, которая учитывает зарплаты наемных работников по России.