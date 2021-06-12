Титов прокомментировал новые ограничения из-за ситуации с COVID-19 в Москве

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что последние ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом приведут к потерям в сфере общественного питания.

«Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли», — приводит ТАСС заявление Титова.

Бизнес-омбудсмен предположил, что при дальнейшем продлении ограничений правительству Москвы придется подготовить для общепита финансовый «спасательный круг».

Также, по его словам, возможно, понадобится изменить подход к всеобщей вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Титов обратил внимание, что, согласно последним опросам, «новый локдаун является одним из самых нежелательных вариантов развития событий».

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для остановки роста заболеваемости коронавирусом в городе нерабочие дни продлили с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для сотрудников. При это рестораны, кафе, ночные клубы и другим заведения запрещается обслуживать москвичей с 23.00 до 6.00 (с 13 по 20 июня).