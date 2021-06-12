Немецкий банк аннулировал кредит Белоруссии на €100 млн

Немецкий банк аннулировал кредит для Белоруссии, об этом сообщает «Народное антикризисное управление» (НАУ) в Telegram-канале.

Банк KfW IPEX-Bank выдал Белоруссии кредит на €100 млн. Эти деньги планировалось потратить на закупку газотурбинных установок Siemens.

Кредит был аннулирован после того, как шведское экспортно-кредитное агентство EKN отказалось страховать сделку по покупке трибун.

НАУ уточняет, что отмена этих договоренностей не позволит властям Белоруссии завершить модернизацию электросетей, без которой невозможно введение БелАЭС в эксплуатацию.

«Незавершенный проект модернизации грозит дефолтом по другим обязательствам, связанным с БелАЭС, и невозможностью безопасно использовать атомную станцию в электросетях Беларуси. Следовательно, для безопасности граждан БелАЭС не должна быть подключена к энергосистеме страны», — считает экономист Николай Прокофьев.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

10 июня в резолюции Европарламента, принятой 10 июня, рекомендовали Siemens AG и другим компаниям Евросоюза прекратить обмен технологиями и новыми разработками с Минском.

БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»).