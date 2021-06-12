Замдиректора департамента Минобрнауки задержан по делу о мошенничестве

Правоохранители задержали заместителя департамента управления делами Министерства образования и науки РФ Романа Коровина по делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы, где будет избрана мера пресечения.

«Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 («Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору»). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Другие детали и суть дела не уточнялись.

Ранее СМИ писали, что следственный комитет расследует крупное уголовное дело о хищениях почти 4,5 млрд рублей при строительстве различных объектов Минобороны. СК возбудил уголовное дело против бывшего гендиректора ООО «М-Строй» Андрея Епифанцева. Позже фигурантом дел стал бывший начальник строительного управления ГУОВ.