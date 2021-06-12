Названы условия укрепления рубля

Существенное укрепление рубля возможно, есть цена на нефть продолжит повышаться, а Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

По мнению эксперта, нормализация денежно-кредитной политики Центробанка поспособствует снижению темпов роста цен.

«Это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте», — поделилась своим прогнозом Зайцева.

Она также добавила, что еще одним условием укрепления рубля является сохранение Федеральной резервной системой мягкой монетарной политики. При этом действия ФРС во многом будут зависеть от уровня занятости населения и динамики инфляции, предупредила аналитик.