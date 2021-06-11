Медианная зарплата в России выросла на 6,4%

Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%, до 32 422 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В 2019 году она составляла 30 458 рублей. Росстат получил новые данные, опираясь на статистику Пенсионного фонда, которая учитывает зарплаты наемных работников по России.

С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум определяются не потребительской корзиной, а медианным доходом. В настоящий момент размер МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты.

Ранее были названы российские регионы с низкой и высокой безработицей. Так, в Ингушетии уровень безработицы составил 32,2%. В Тыве проблемы с трудоустройством были у 20,4% населения, в Чечне — у 18,1%. Затем в рейтинге по безработице идут Дагестан (16,4%) и республика Алтай (14,7%).