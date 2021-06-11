Эксперт рассказал, как повышение ключевой ставки скажется на россиянах

Специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко объяснил, каким образом решение Центробанка России повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов скажется на повседневной жизни россиян.

«Среди плюсов укрепление рублевых вкладов, то есть на зарплату можно будет купить больше, потребительская корзина от этого только вырастет. Минусы простые: доступность кредитования снижается, ипотеки и займы становятся менее доступными, растут проценты по ним», — цитирует Зайченко 5-tv.ru.

По мнению экономиста, повышение регулятором ключевой ставки свидетельствует об укреплении позиций рубля.

«ЦБ сказал, что если рубль будет укрепляться ко внешним валютам, и энергоносители продолжат свой рост, то регулятор будет вынужден постепенно поднимать ставку рефинансирования, что мы и видим: у нас снова поднимается ставка рефинансирования по плану Центробанка. А план ЦБ — поднятие до 6% к концу года при той рыночной ситуации, которая есть сейчас», — добавил специалист.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,50% годовых.

В регуляторе объяснили, что инфляция складывается выше прогноза ЦБ, и экономика возвращается к прежнему состоянию быстрее, чем предполагалось.