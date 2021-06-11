В США рассказали о «многомиллиардном подарке Байдена Путину»

Американский сенатор от партии республиканцев Тед Круз в эфире телеканала Fox News раскритиковал администрацию президента за неправильные решения во внешней политике.

«Мы знаем, что администрация Байден-Харрис стала внутренней катастрофой. Это была экономическая катастрофа. Это была финансовая катастрофа... Но не было области, где бы они облажались хуже, чем во внешней политике», — сказал Круз.

Как заявил политик, решение американского главы государства Джо Байдена отменить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» стали «многомиллиардным подарком (российскому президенту) Владимиру Путину».

Среди других «неправильных» шагов Круз назвал финансовую помощь палестинцам и разрыв договоренностей с Мексикой.

Ранее американский еженедельный журнал Time в преддверии встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина поместил этих двух политиков на обложку. На обложке изображен глава Белого дома в солнцезащитных очках. В них отражается российский лидер.