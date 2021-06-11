Набиуллина объяснила причину повышения ключевой ставки

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки делает рублевые активы более привлекательными, сообщает РИА «Новости».

Об этом глава регулятора сказала во время пресс-конференции.

«Если говорить о сегодняшней реакции валютного рынка, мы не видим большой реакции, потому что наше решение во многом совпало с ожиданиями рынка. Какого-то масштабного риска carry trade мы не видим», — пояснила Набиуллина.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска высказался против «мифической доктрины стабильности прошлого века» и призвал отказаться от нее ради роста российской экономики.

11 июня совет директоров Центрального банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Центробанк указал, что мировая экономика и экономика России возвращается к прежним позициям быстрее, чем предполагалось.

Carry trade — стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок.