Путин подписал закон о бесплатном подведении газа до границ участков

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков граждан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет Федерации на заседании 2 июня одобрил данный закон.

Государственная дума 1 июня приняла закон, направленный на повышение газификации страны, — теперь газ будет проводиться бесплатно до границ земельных участков россиян. Согласно закону, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации.

Ранее генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что возможность этого бесплатного подключения получит жилой дом площадью до 300 кв. м. По его словам, такая мера будет распространяться на потребителей – физических лиц, чей максимальный расход газа не превышает 7 кубометров в час, а границы земельного участка находятся на расстоянии не более 200 м от газораспределительной сети.

До этого Путин в ходе послания Федеральному собранию сказал, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение частных домов к газу.